Краснодарский суд повторно отменил приговор по делу о легализации иностранцев

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор жителям Краснодара и уроженцам Афганистана, осужденным за организацию схемы фиктивных браков с целью незаконной легализации иностранных граждан на территории России. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

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По информации суда, в 2019–2020 годах группа лиц за денежное вознаграждение подбирала гражданкам РФ фиктивных супругов из числа иностранцев и оформляла от их имени документы на брак и фиктивные справки о беременности. По данной схеме в России были легализованы восемь граждан Афганистана.

Советский районный суд Краснодара ранее признал трех фигурантов дела виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и назначил им условные сроки от двух до трех лет. Приговор был оставлен в силе Краснодарским краевым судом.

Однако кассационная инстанция дважды указала на чрезмерную мягкость наказания и вернула дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия подчеркнула, что приговор не учитывает тяжесть преступления, степень вины каждого участника и характер причиненного вреда.

Материалы направлены в Краснодарский краевой суд для повторного рассмотрения другим составом судей.

Анна Гречко