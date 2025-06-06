В московском районе Кунцево загорелся крупный бизнес-центр

В московском районе Кунцево произошел пожар в строящемся бизнес-центре на улице Молдавская, владение 1, недалеко от станции метро «Кунцевская». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, возгорание ликвидировано. В очаге пожара оказались оголенные электрические провода, из-за чего тушить огонь пришлось с применением песка.

Пожар возник на первом этаже девятиэтажного здания, где горели строительные материалы. Очевидцы заметили густой черный дым, валящий из нижних этажей, а также отметили отсутствие сработавшей пожарной сигнализации. Тем не менее работники быстро разблокировали двери и помогли людям покинуть строящийся объект.

По информации из агентства городских новостей «Москва», около десяти человек самостоятельно эвакуировались из здания. Сведений о пострадавших не поступало. Представители бизнес-центра сообщили, что здание пока не эксплуатируется и планировалось сдать его в эксплуатацию только в сентябре.