ПСБ даст старт строительству бегового центра в Ярославле

В Ярославле состоялась рабочая встреча председателя ПСБ Петра Фрадкова и губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на которой обсуждалось дальнейшее взаимодействие между банком и региональными властями в связи с предстоящим переездом головного офиса ПСБ в Ярославль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

В течение года банк намерен открыть в регионе еще 13 офисов, доведя их общее число до более чем 20. Новые отделения откроются в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Гаврилов-Яме, Большом Селе и других городах и поселках области. Форматы будут разными — от мини до полноценных офисов, интегрированных с ритейлером «Связь.ON». В перспективе ПСБ охватит своей сетью все муниципалитеты области.

Отдельное внимание было уделено будущей концепции комплексного развития территории в Ярославле, где разместится новый головной офис ПСБ. В связи с переносом юридического и налогового адреса, а также предстоящей релокацией более 5000 сотрудников с семьями, в городе будет создана соответствующая социальная инфраструктура — детские сады, школы, медицинские учреждения.

Стороны обсудили и ряд других приоритетных направлений сотрудничества: развитие туризма, городской среды, системы образования и спортивной инфраструктуры. Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Петр Фрадков подтвердил заинтересованность в развитии легкой атлетики и массового спорта в регионе.

Одним из ключевых итогов встречи стало подписание четырехстороннего соглашения между ПСБ, правительством области, мэрией Ярославля и ВФЛА. Документ рассчитан на 10 лет и предусматривает строительство бегового центра — здания площадью до 200 кв. м с раздевалками, душевыми, камерами хранения и современным архитектурным решением. Проект будет реализован с участием средств ПСБ, регионального бюджета и частных инвестиций.

«Ярославль — не просто новое место прописки банка ПСБ, но и символ преобразований, развития, движения, воплощения новых идей. Подписанное сегодня соглашение даст старт новому проекту ПСБ на территории Ярославской области — центр бега, оснащенный современным оборудованием и отвечающий самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Это первый центр в стране, который ВФЛА возведет не только для профессионалов, но и для любителей бега, и мы уверены, что он будет востребован всеми, кто ценит здоровый образ жизни. Это важный шаг к развитию массового спорта, и символично, что он сделан именно в Ярославле. Мы продолжим движение в этом направлении и в других регионах страны, возводя такие сооружения в центральных парках городов для вовлечения в беговое сообщество всё большего количества участников»,— отметил Петр Фрадков.

«В мае Ярославль присоединился к главному полумарафону России с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». И самой массовой стала команда ПСБ во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым. А сегодня мы уже обсуждаем новое, современное пространство для занятий бегом, которое гармонично дополнит развитую инфраструктуру региона. Легкой атлетикой в Ярославской области занимаются более 9,5 тысячи человек, почти 1,3 тысячи обучаются в спортивных школах по этому направлению, развивают легкую атлетику шесть спортшкол региона, легкоатлетический манеж и спортивный комплекс в Ярославле, стадионы «Сатурн» и «Спартак» в Рыбинске и Ростове Великом соответственно. Новый, современный беговой центр расширит социальную инфраструктуру региона, повысит его привлекательность для жизни и инвестиций»,— добавил Михаил Евраев.

Рабочая программа завершилась торжественным открытием обновленного офиса ПСБ на ул.Республиканской, 16 — по этому адресу теперь будет зарегистрирован головной офис банка. Кроме того, Петр Фрадков и Михаил Евраев посетили знаковые культурные и спортивные объекты региона, включая Успенский собор и волейбольный центр Ярославля.

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