В Сочи ликвидируют загрязнение нефтепродуктами у побережья Мацесты
Специалисты приступили к ликвидации загрязнения прибрежной зоны в районе Мацесты в Сочи. Как сообщила пресс-служба городской администрации, на берегу обнаружены нефтепродукты, предположительно отработанные автомобильные масла.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
По данным мэрии, загрязнение зафиксировано на участке, где купание запрещено.
«Предварительно, по нашему анализу, произошел какой-то сброс отработанных масляных автомобильных продуктов. На мазутный материал однозначно это не похоже»,— заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сергей Сомко.
Пробы вещества направлены на экспертизу. В администрации отметили, что визуально загрязнение отличается от последствий аварий с танкерами, подобных инциденту в Керченском проливе.
Природоохранная прокуратура начала проверку для установления причин попадания нефтепродуктов на побережье.