В Сочи ликвидируют загрязнение нефтепродуктами у побережья Мацесты

Специалисты приступили к ликвидации загрязнения прибрежной зоны в районе Мацесты в Сочи. Как сообщила пресс-служба городской администрации, на берегу обнаружены нефтепродукты, предположительно отработанные автомобильные масла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным мэрии, загрязнение зафиксировано на участке, где купание запрещено.

«Предварительно, по нашему анализу, произошел какой-то сброс отработанных масляных автомобильных продуктов. На мазутный материал однозначно это не похоже»,— заявил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сергей Сомко.

Пробы вещества направлены на экспертизу. В администрации отметили, что визуально загрязнение отличается от последствий аварий с танкерами, подобных инциденту в Керченском проливе.

Природоохранная прокуратура начала проверку для установления причин попадания нефтепродуктов на побережье.

Анна Гречко