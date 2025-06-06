В Сочи ликвидируют загрязнение береговой линии нефтепродуктами

В Сочи специалисты устраняют загрязнение прибрежной полосы в районе Мацесты масляными нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта, со ссылкой на директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сергея Сомко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В мэрии уточнили, что нефтепродукты обнаружили на береговой территории, где купание запрещено.

«Предварительно, по нашему анализу, произошел какой-то сброс отработанных масляных автомобильных продуктов. На мазутный материал однозначно это не похоже»,— заявил господин Сомко.

Специалисты взяли пробы для исследования. При этом отмечается, что даже визуально вещество отличается от нефтепродуктов, попавших в море при крушении танкеров в Керченском проливе.

Причины появления загрязняющих веществ на побережье выясняет природоохранная прокуратура.

Анна Гречко