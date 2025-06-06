В Ульяновской области предлагаемая работодателями зарплата ниже ожидаемой

В Ульяновской области по итогам мая изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы, сообщают аналитики компании HeadHunter (одна из крупнейших платформ интернет-рекрутмента российского сегмента), изучившие ключевые показатели рынка труда в мае этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении компании, на рынке труда Ульяновской области в начале июня «сохраняется умеренная конкуренция», на одну вакансию в регионе приходится 5,2 резюме, как и месяцем ранее, «что ниже среднероссийского уровня на 0,4 пункта» (показатель менее 4,0 уже говорит о явной нехватке кадров). Аналитики отмечают, что в годовой динамике активность работодателей в регионе продолжает снижаться: в мае они разместили порядка 6 тыс. вакансий, что на 23% меньше, чем в мае 2024 года, при этом активность соискателей продолжает расти: за последний месяц соискатели работы создали или обновили 31,4 тыс. резюме, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом аналитики отмечают, что медиана предлагаемой зарплаты в Ульяновской области по итогам мая составила 59,9 тыс. руб. и оказалась чуть ниже ожидаемой соискателями (60 тыс. руб.). Медианная предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск