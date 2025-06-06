В Бразилии фермер выиграл $36 млн и умер через 25 дней после приема у зубного

73-летний бразильский скотовод Антониу Лопес де Сикейра стал обладателем одного из крупнейших выигрышей в истории лотереи Mega-Sena, получив 201 млн реалов (около $36 млн). Спустя 25 дней мужчина скончался во время стоматологической процедуры в городе Куяба, штат Мату-Гросу, сообщает Ultimo Segundo.

По данным полиции, врач применил слишком высокую дозу анестезии, не учитывая хронические болезни пациента — гипертонию, диабет и проблемы с сердцем. Некоторое время пациент находился в приемном покое, за его состоянием никто не следил. Позднее мужчина умер от остановки сердца.

Местная прокуратура возбудила дело по факту халатности врачей. В результате расследования было установлено, что смерть Антониу Лопеса де Сикейры стала следствием медицинской ошибки и плохого ухода, а не связана с его крупным выигрышем в лотерею.