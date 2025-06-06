В Черноземье 7 июня будет облачно и дождливо, от +14°С до +31°С

В субботу, 7 июня, во всех регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +14°С до +31°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется облачность с прояснениями и дожди. Ночью температура составит до +18°C. Днем — до +31°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность и небольшой дождь, до +17°C. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков, до +30°C.

В Курске ночью ожидается облачность с прояснениями, температура составит до +18°C. Днем будут переменная облачность и небольшой дождь, до +28°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Ночью — до +15°C. Днем — до +28°C.

В Орле на протяжении суток синоптики также обещают облачность и дожди. Ночью температура составит до +16°C. Днем — до +27°C.

В Тамбове ночью будет облачно, без осадков, до +14°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, до +28°C.

Егор Якимов