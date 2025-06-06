На Дону задержали подозреваемого в избиении и удержании девушки в машине

В Матвеево-Курганском районе полицейские задержали подозреваемого в избиении и удержании девушки в машине на почти двое суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, с 27 по 29 мая ранее судимый по различным статьям 39-летний местный житель незаконно удерживал потерпевшую в автомобиле и избивал ее.

В полицию об инциденте заявила медработник районной больницы, куда 29 мая 2025 года поступила девушка с телесными повреждениями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК РФ).

Наталья Белоштейн