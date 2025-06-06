В Ростовской области вырос оборот объектов розничной торговли и общепита

За январь-апрель 2025 года объекты розничной торговли Ростовской области продали товаров на 664,6 млрд руб., что в сопоставимой оценке выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 5,6%. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

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Продажа продуктов, включая напитки и табачные изделия, возросла на 11,7% и составила 355,1 млрд руб (53,4% от оборота розничной торговли). При этом продажи непродовольственных товаров снизились на 0,1% и составили 309,4 млрд руб.

Около 53,4% оборота получили крупные и средние организации, на долю субъектов малого предпринимательства пришлось 41,1%, рыночно-ярмарочная торговля сформировала 5,5% оборота.

Оборот предприятий общественного питания сложился в объеме 28 млрд руб., что выше уровня января-апрель 2024 года на 16,7%.

Мария Иванова