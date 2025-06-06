Безработица в США осталась на уровне 4,2%

По итогам мая уровень безработицы в США составил 4,2%. В марте и апреле уровень безработицы находился на том же уровне. Такие данные приводятся в очередном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Аналитики прогнозировали, что в мае в стране будет создано порядка 125–130 тыс. рабочих мест. В результате добавилось 139 тыс., это меньше, чем в апреле,— 147 тыс. Больше всего новых рабочих мест появилось в секторах здравоохранения, отдыха и гостеприимства, социальной помощи.

В госсекторе этот показатель продолжает сокращаться на фоне политики президента Дональда Трампа, и в прошлом месяце рабочих мест в этом секторе стало на 22 тыс. меньше. С января показатель сократился на 59 тыс.

Эксперты отмечают, что хаотичная торговая политика Дональда Трампа, резкие сокращения федеральных расходов и рабочих мест, ограничение иммиграции серьезно повышают риск рецессии и последствия не заставят себя ждать. «Доклад о занятости в мае все еще заставляет всех ждать неизбежной неприятности,— заявил CNN ведущий экономист Glassdoor Дэниел Чжао.— Этот доклад показывает, что рынок труда держится достойно, но экономические проблемы накапливаются, и это лишь вопрос времени, когда рынок труда начнет надрываться под их давлением».

Алена Миклашевская