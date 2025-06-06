Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по объемам ипотечного кредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по апрель Уралсиб выдал кредитов на сумму 13,2 млрд рублей.

Фото: freepik.com

По общему объему выдач ипотечных кредитов Банк Уралсиб занимает 9-е место в рейтинге, по объему кредитования на покупку жилья в новостройках — 10-е место, по объему кредитования в рамках льготной программы «Семейная ипотека» — 10-е место.

сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»