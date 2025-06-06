«Газпром» восстанавливает резервные мощности в ЯНАО для увеличения поставок газа

«Газпром трансгаз Сургут» (дочерняя компания «Газпрома») восстанавливает второй компрессорный цех Пурпейской компрессорной станции (КС-02) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), который находился в резерве с 2001 года, сообщили в корпоративной газете «Сибирский газовик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Восстановление цеха позволит увеличить объемы поставок газа. Первые два агрегата цеха планируется подготовить к пуску уже в этом году. Компрессионный цех КС-02 был построен в 1980 году. В начале 2000-х годов потребность в нем снизилась и уже с 2001 года он находился в резерве, после чего его отключили от магистрали. Первые восстановительные мероприятия начались только в 2013 году.

«В последнее время объемы транспортировки по газопроводу "Уренгой-Челябинск" неуклонно растут. Это говорит о том, что потребность во втором цехе КС-02 становится все более очевидной»,— сообщается в газетной статье. Так специалисты проанализировали невостребованные запасы ПАО «Газпром» и получили положительный ответ на заимствование трубы у екатеринбургского «трансгаза», а оборудование у «Газпром трансгаз Ухта».

Газоперекачивающие мощности цеха КС-02 представляют собой восемь газотурбинных агрегатов стационарного типа ГТК-10-4, которые будут распределены на два зала. Несмотря на то, что для цеха привлекается не новое оборудование, специалисты гарантируют работу в течение 15-20 лет. Вместе с восстановлением агрегатов, планируется их частичная модернизация.

В настоящее время мощности Пурпейской компрессорной станции обеспечивают перекачку 240 млн. куб. метров газа в сутки.

Полина Щуцкая