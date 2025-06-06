Руководитель «Русфинанс» получил 8,5 лет колонии за хищение 473 млн рублей

Ново-Савиновский суд города Казани приговорил бывшего председателя правления кооператива «Русфинанс» Марата Ибрагимова к 8,5 годам лишения свободы за хищение 473 млн руб у 1,8 тыс. вкладчиков из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что с марта 2013 года по декабрь 2014 года фигурант, являясь председателем правления кооператива «Русфинанс», вместе с другими соучастниками похитил более 473 млн руб у 1,8 тыс. вкладчиков организации. Обвиняемые предлагали гражданам заключить договоры передачи денежных средств для инвестирования. После этого фигуранты распорядились деньгами по своему усмотрению.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ Волга-Урал» рассказали, что Марат Ибрагимов организовал схему по принципу «финансовой пирамиды». В разные периоды деятельности кооператива он нанимал менеджеров, специалистов по работе с пайщиками, специалистов по рекламе и др., которые не знали об истинных намерениях фигуранта.

Среди потерпевших есть жители Татарстана, Марий Эл, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Ульяновской областей и других регионов. Уголовное дело на соучастников проходит в отдельном процессе.

Диана Соловьёва