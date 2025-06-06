«Снижение ключевой ставки приведет к сокращению расходов застройщиков»

Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление хоть и остается устойчивым, но все же продолжает снижаться. Как изменение ключевой ставки ЦБ скажется на рынке недвижимости Краснодарского края, рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ГК «Точно» Гульсина Шакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором

«Снижение Центральным банком ключевой ставки хоть и на один процентный пункт, до 20%, впервые за три года — более чем положительный сигнал. Надеемся, что процесс смягчения будет проходить и дальше, и ситуация нормализуется к концу года — ставка снизится до 17–18% годовых.

Любое снижение "ключа", даже на один подпункт, уменьшит суммы, которые застройщики отдают сейчас за покупку сниженной процентной ставки у банков. Напомню, выгодная ипотечная ставка сегодня является результатом сотрудничества между банком-кредитором и строительной компанией, которые разрабатывают совместную программу, в рамках которой клиент получает скидку. Эта скидка может действовать как в течение первых лет, так и на протяжении всего срока кредита. Скидки применяются как к базовым ипотечным программам, так и к кредитам с государственной поддержкой. Это те проценты, по которым сейчас осуществляются сделки по продаже объектов небольшой стоимости — класса комфорт и комфорт-плюс.

Таким образом, снижение ключевой ставки дополнительно приведет к сокращению расходов застройщиков по таким программам и, соответственно, увеличит маржинальность проектов, которые продают в рамках этих условий.

Вслед за ключевой ставкой снизятся и процентные ставки на акции от застройщиков на квартиры без льготных ипотечных программ, особенно — без семейной ипотеки.

Что касается рынка вторичной недвижимости — пока снижение на него не повлияет, поскольку здесь стабильно действуют рыночные процентные ставки».