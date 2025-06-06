«Снижение ключевой ставки приведет к сокращению расходов застройщиков»
Начальник отдела ипотечного кредитования ГК «Точно» Гульсина Шакова о ситуации на рынке недвижимости Кубани
Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционное давление хоть и остается устойчивым, но все же продолжает снижаться. Как изменение ключевой ставки ЦБ скажется на рынке недвижимости Краснодарского края, рассказала начальник отдела ипотечного кредитования ГК «Точно» Гульсина Шакова.
Гульсина Шакова
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«Снижение Центральным банком ключевой ставки хоть и на один процентный пункт, до 20%, впервые за три года — более чем положительный сигнал. Надеемся, что процесс смягчения будет проходить и дальше, и ситуация нормализуется к концу года — ставка снизится до 17–18% годовых.
Любое снижение "ключа", даже на один подпункт, уменьшит суммы, которые застройщики отдают сейчас за покупку сниженной процентной ставки у банков. Напомню, выгодная ипотечная ставка сегодня является результатом сотрудничества между банком-кредитором и строительной компанией, которые разрабатывают совместную программу, в рамках которой клиент получает скидку. Эта скидка может действовать как в течение первых лет, так и на протяжении всего срока кредита. Скидки применяются как к базовым ипотечным программам, так и к кредитам с государственной поддержкой. Это те проценты, по которым сейчас осуществляются сделки по продаже объектов небольшой стоимости — класса комфорт и комфорт-плюс.
Таким образом, снижение ключевой ставки дополнительно приведет к сокращению расходов застройщиков по таким программам и, соответственно, увеличит маржинальность проектов, которые продают в рамках этих условий.
Вслед за ключевой ставкой снизятся и процентные ставки на акции от застройщиков на квартиры без льготных ипотечных программ, особенно — без семейной ипотеки.
Что касается рынка вторичной недвижимости — пока снижение на него не повлияет, поскольку здесь стабильно действуют рыночные процентные ставки».