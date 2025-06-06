В Ростове двух пассажиров доставили в больницу после ДТП на улице Сарьяна

В Ростове на улице Сарьяна произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое пассажиров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно, водитель Kia Rio 1984 года рождения не уступил дорогу автомобилю Лада Гранта, которым управлял водитель 2001 года. Отечественный автомобиль после столкновения отбросило на стоящую Ладу Калину.

Пассажиров Гранты 2001 года рождения с травмами доставили в больницу.

Константин Соловьев