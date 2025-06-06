Воронежское «ЗНИГО» требует с сызранского завода «Роснефти» 502 млн рублей

В арбитражный суд Самарской области поступил иск от воронежского ООО «Завод нефтяного и газового оборудования» (ЗНИГО) к АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (структура «Роснефти»). Сумма требований — 502,1 млн руб. Их суть не раскрывается. Это стало известно из материалов суда.

В апреле «ЗНИГО» уже подавало два иска к сызранскому предприятию. Общая сумма требований по ним составляет 764 млн руб. — их суть также не раскрывалась. Первый иск в конце мая суд вернул заявителю из-за отсутствия документа, который бы подтверждал уплату им госпошлины. Второй иск был принят к производству. Судебное заседание по нему назначено на 10 июня.

По данным Rusprofile, ООО «ЗНИГО» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году для производства прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей. Уставный капитал — 100,3 млн руб. Гендиректор и владелец — Андрей Филатов. В 2024 году выручка общества составила 2,4 млрд руб., а чистая прибыль — 355 млн руб. АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» зарегистрировано в 1993 году в Сызрани для производства нефтепродуктов. Уставный капитал — 314,1 тыс. руб. Гендиректор — Алексей Прошкин. Учредителем общества является ООО «РН-Коммерция», которое в свою очередь принадлежит ПАО «НК "Роснефть"» (100%) и ООО «РН-Трейд» (0,01%). Выручка общества в 2024 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб.

Егор Якимов