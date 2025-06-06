В Ростовской области объем оказанных населению услуг вырос на 4,4%

За январь-апрель 2025 года жителям Ростовской области было оказано услуг на 154,3 млрд руб. Это на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Преобладающую долю занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (27%), бытовые услуги (20,6%), транспортные (14,2%), телекоммуникационные (9,9%) и медицинские (9%) услуги.

На услуги бытового характера жители потратили 31,8 млрд руб., что на 7,8% (в сопоставимых ценах) выше, чем за соответствующий период 2024 года.

Среди бытовых услуг наибольшей популярностью пользуются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (45,3%), по ремонту и строительству жилья и других построек (21,3%), парикмахерские и косметические услуги (11,7%).

Мария Иванова