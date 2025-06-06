Bloomberg: G7 уже не та, что была раньше

Страны «семерки» (G7) уже не оказывают такого влияния на мировое сообщество, как раньше, пишет Blooomberg. В издании считают, что экономические и политические амбиции G7 снижаются и организация постепенно уходит «в тень».

Первым фактором ослабления G7 Bloomberg считает вступление в организацию России в 1997 году. Среди событий, нарушивших порядок в «семерке», автор перечисляет несколько эпизодов. Среди них ситуация, когда президент России Владимир Путин привел лабрадора на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, зная, что она боится собак. В качестве крупных событий издание упоминает присоединение Крыма к России в 2014 году и начало боевых действий на Украине в 2022 году.

Другой причиной ослабления организации издание называет вступление Дональда Трампа на должность президента США в 2017 году. Автор напоминает о многочисленных разногласиях господина Трампа с участниками G7 и о риске выхода страны из сотрудничества.

Bloomberg пишет, что площадка G7 всегда рассматривалась как место для достижения консенсуса по любому вопросу. Теперь, по мнению автора, «семерка» не участвует в принятии большинства важнейших мировых решений. Он предполагает, что организации нужна какая-то перезагрузка или новый лидер, который вернет прежнее влияние.

«Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. С 1997 по 2014 год в составе клуба принимала участие Россия. Впервые встреча G7 прошла в 1975 году во дворце Рамбуйе. На ней была принята Совместная декларация по экономическим проблемам.

Екатерина Отрашкевич