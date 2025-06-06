В ЦУМе прошел модный показ актуальных коллекций

5 июня в ЦУМе прошел летний показ TSUM Fashion Show Summer 2025, где команда магазина представила актуальные интерпретации коллекций Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Chloe, Dolce & Gabbana и других брендов. Основной темой показа стала морская тематика (или Marine Chic). Нейтральные песочные оттенки постепенно переходили в глубокие морские тона — изумрудные и кобальтовые. Яркими акцентами стали мятное платье Jil Sander, фисташковая рубашка с брюками Moschino и нежно-розовый топ MVST с палаццо Valentino. Финальные луки в черно-белой гамме и мерцающие «русалочьи» платья с пайетками завершили показ, подчеркнув летнюю атмосферу. Всего на подиуме было представлено 77 мужских и женских образов. Все вещи с показа доступны на сайте ЦУМа и в самом универмаге.

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