Двухэтажный поезд Ульяновск — Москва перевез более 122 тысяч пассажиров с начала года

С начала 2025 года ежедневный двухэтажный поезд №21/22, следующий по маршруту Ульяновск — Москва, перевез более 122 тыс. пассажиров. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Данный поезд отправляется из Ульяновска в 20:45 (MSK+1) и прибывает на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 9:00 (MSK). В обратном направлении поезд отъезжает в 18:08 (MSK) и прибывает в Ульяновск в 08:30 (MSK+1).

В составе поезда купейные и спальные вагоны, вагоны с местами для сидения и вагон-ресторан. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе и подъемное устройство для инвалидных колясок.

Андрей Сазонов