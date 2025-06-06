Картину Михаила Васнецова выставили на продажу в Петербурге за 28 млн рублей

В Санкт-Петербурге продают картину Михаила Васнецова. За работу просят 28 млн рублей.

Картина называется «Девочка с лошадкой». Продавец уверяет, что полотно оригинальное, находилось в частной коллекции. Однако информации о том, когда работа была написана, а также экспертизы, подтверждающей подлинность произведения, нет.

В объявлении не уточняется, имеет ли автор родственные отношения со знаменитым художником Виктором Васнецовым. Однако известно, что у него был сын по имени Михаил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на торги в Петербурге за 3,5 млн рублей выставили книгу об Оттоманской империи.

Татьяна Титаева