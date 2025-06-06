В Неклиновском районе полицейские конфисковали более 9 тонн немаркированной рыбы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Конфискованная рыба. Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО Фото: Конфискованная рыба. Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО

Транспортные полицейские в одном из нежилых помещений Неклиновского района обнаружили и конфисковали более 9 т. немаркированной свежей, вяленной и мороженной рыбной продукции. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СКВО.

Выявленная продукция принадлежала 56-летнеу местному жителю. Мужчина планировал продать ее перекупщикам с рынков Ростовской области. Ущерб от деятельности фигуранта составил 1,9 млн руб.

В отношении подозреваемого возбуждено дело п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Наталья Белоштейн