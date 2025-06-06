Найденную спустя 150 лет картину Уильяма Тёрнера выставят на аукционе

На аукционе Sotheby's в Лондоне выставят картину «Восходящий шквал» знаменитого британского художника Уильяма Тёрнера. Работу оценивают в 200–300 тыс. фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина «Восходящий шквал»

Фото: sotheby's Картина «Восходящий шквал»

Фото: sotheby's

Полотно написано маслом, на нем изображен дом на берегу реки Эйвон в Бристоле. Изначально автором работы считали художника-пейзажиста Юлия Цезаря Иббетсона, однако в 2024 году в ходе реставрации была найдена подпись Тёрнера.

«Восходящий шквал» был написан художником в возрасте 17 лет во время первого путешествия по западной части Англии. В последний раз работу выставляли в Австралии в 1858 году, и с тех пор она считалась утерянной.

В 2025 году исполняется 250 лет со дня рождения британского художника.