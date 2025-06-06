В Сириусе откроют пляж с кварцевым песком

В День России на федеральной территории Сириус откроется новый пляж с российским кварцевым песком площадью более 6 тыс. кв. м, обустроенный гостиничным комплексом Mantera Supreme 5. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пляжная территория протяженностью 120 м включает 12 бунгало и свыше 300 шезлонгов. Зона будет доступна бесплатно для постояльцев отеля и за плату для остальных посетителей.

Как сообщили в группе компаний Mantera, для создания пляжа использован отечественный кварцевый песок высокого качества. Новая территория станет третьей подобной зоной в Сочи за последние пять лет и первой в Сириусе за указанный период.

В день запуска пляжа состоится тематическая вечеринка с участием DJ Nigmatullin — бывшего голкипера национальной сборной России. Гости отеля смогут посетить мероприятие бесплатно, для остальных предусмотрен платный вход.

Анна Гречко