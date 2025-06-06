Росгвардия обеспечила безопасность 136 тыс. человек во время Курбан-байрама

В Татарстане сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность 136 тыс. человек, которые посетили праздничные площадки во время Курбан-байрама. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по республике.

В Казани и ряде других городов Татарстана росгвардейцы усилили наряды полиции в местах проведения религиозных мероприятий.

В Набережных Челнах до начала празднований специалисты отделения ОМОН «Тайфун» Управления Росгвардии обследовали мечети и прилегающую территорию. В некоторых местах в обследовании участвовали служебные собаки, умеющие выявлять взрывчатые вещества.

Сообщается, что во время празднования Курбан-байрама нарушений общественного порядка не было допущено.

Диана Соловьёва