В Оренбуржье в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля
В Бугурусланском районе на 145 км автодороги Бугульма-Уральск около п. Рабочий столкнулись автомобили «ВАЗ-211440» и Фав в составе с полуприцепом. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
Фото: ГУМЧС по Адыгее
По информации ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения «произошло возгорание легкового автомобиля, водитель погиб на месте происшествия».
Сотрудниками ГИБДД регулируют дорожное движение, организован альтернативный проезд. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.