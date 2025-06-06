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В Оренбуржье в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

В Бугурусланском районе на 145 км автодороги Бугульма-Уральск около п. Рабочий столкнулись автомобили «ВАЗ-211440» и Фав в составе с полуприцепом. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: ГУМЧС по Адыгее

Фото: ГУМЧС по Адыгее

По информации ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения «произошло возгорание легкового автомобиля, водитель погиб на месте происшествия».

Сотрудниками ГИБДД регулируют дорожное движение, организован альтернативный проезд. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева

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