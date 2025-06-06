Трассу «Адлер — Красная Поляна» временно перекроют 10 июня

Движение по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна временно приостановят 10 июня с 3:00 до 5:30 для проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Упрдор «Черноморье» Фото: Упрдор «Черноморье»

Перекрытие потребуется для установки временных опор при бетонировании пролета между опорами 6 и 7 разворотного путепровода через Краснополянское шоссе. Ограничения затронут участок от развязки у села Высокое на 6-м км.

Блокировка будет происходить четырьмя циклами по 17 минут каждый исключительно при перемещении элементов конструкции над дорогой. В остальное время автомобили смогут проезжать в обычном режиме.

Строительная техника и рабочие на проезжей части находиться не будут. Во время подготовки и подъема грузов транспортный поток будет функционировать без ограничений.

Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании поездок в сторону Красной Поляны в ранние утренние часы.

Анна Гречко