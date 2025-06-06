Аукцион по продаже санатория «Лазаревское» за 406 млн рублей не состоялся

Аукцион по реализации санатория «Лазаревское» в Сочи стоимостью 406 млн руб. не состоялся. Организатор торгов компания «Меридиан» отклонила все четыре поданные заявки. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Комплекс продавался единым лотом и состоял из залоговых активов на 324,7 млн руб., незалогового имущества на 72,7 млн руб. и оборудования стоимостью 8 млн руб.

Санаторий работал с 1994 года и специализировался на терапии заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Вместимость учреждения составляла 500 человек.

В 2022 году доходы предприятия достигли 67,9 млн руб. при потерях в размере 9,7 млн руб. Процедуру банкротства запустило ПАО «Юг-Инвестбанк» из-за задолженности в 259,6 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края объявил санаторий банкротом в октябре 2023 года и запустил конкурсное производство.

Анна Гречко