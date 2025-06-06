Количество изнасилований в Удмуртии сократилось в 3 раза по итогам пяти месяцев

Количество изнасилований в Удмуртии сократилось в три раза за год — с 30 до 10 случаев по итогам января-мая, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Речь идет о зарегистрированных фактах. Все они были раскрыты. В целом по Удмуртии зарегистрировали за это время 9,3 тыс. преступлений, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. При этом снизилась и раскрываемость преступлений — с 60,8 до 52,4% за пять месяцев.

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В частности, количество вымогательств при сравнении год к году снизилось на 34% — до 64 случаев, грабежей — на 24,5% (до 74), фактов умышленного причинения вреда здоровью — на 11,6% (до 84).

При этом количество разбойных нападений выросло с 13 до 14 случаев, убийств — с 28 до 29, преступлений в сфере оборота наркотиков — на 5,5% (до 1 тыс. фактов).

Количество преступлений, совершенных на бытовой почве, снизилось на 35,8% (до 128 случаев), жителями в пьяном виде — на 29,2% (до 1 тыс.), несовершеннолетними — на 24,7% (до 128).