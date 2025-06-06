На Ставрополье уволили замминистра здравоохранения в связи с утратой доверия

Заместителя министра здравоохранения Ставропольского края уволили в связи с утратой доверия после того, как прокуратура выявила незаконное получение ею зарплаты за фиктивную работу врачом-педиатром. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура края установила, что чиновница использовала служебное положение в личных целях. С 2020 по 2023 год, занимая должность начальника отдела в краевом минздраве, она давала указания сотрудникам подведомственной медицинской организации вносить ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы занимаемой ею должности врача-педиатра.

На основании поддельных документов чиновница незаконно получала заработную плату и трудовой медицинский стаж. Губернатор края принял решение об увольнении госслужащей после рассмотрения представления прокурора региона Юрия Немкина.

Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Ход расследования находится на контроле краевой прокуратуры.

Николай Аксенов