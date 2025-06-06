Ростовчанин угрожал ружьем оппоненту из-за парковки

В Ростове-на-Дону полицейские возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя по ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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Из сообщения следует, что между подозреваемым и 24-летним заявителем возник конфликт на переулке Авиамоторном возле пункта выдачи маркетплейса, предварительно, из-за парковочного места. Фигурант демонстративно взял в руку охотничье ружье «Сайга», зарегистрированное на подозреваемого. Полицейские изъяли оружие и выдали ростовчанину подписку о невыезде.

Константин Соловьев