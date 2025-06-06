Более 50% номеров в Карачаево-Черкесии заняты на летний сезон
Курорты Карачаево-Черкесии забронировали свыше половины номерного фонда на летний сезон 2025 года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Согласно сведениям министерства туризма республики, в регионе функционирует 810 объектов размещения. В летние месяцы республика планирует принять примерно 450 тыс. путешественников — это на 10% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.
В первом квартале 2025 года регион уже посетил около миллиона туристов. По итогам года Карачаево-Черкесия рассчитывает встретить свыше 2,4 млн гостей, а к 2030 году намерена увеличить поток до 4 млн человек ежегодно.
В настоящее время на курортах республики действуют 18 канатных дорог и 30 горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью свыше 50 км.