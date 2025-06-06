В Оренбурге участник СВО обвиняется в расстреле местного жителя из пистолета

В Оренбургском гарнизонном военном суде рассматривается уголовное дело участника СВО, обвиняемого в убийстве местного жителя из пистолета Макарова (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также ему инкриминируется хищение (ч. 3 ст. 226 УК РФ) и незаконное хранение и ношение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В обвинительном заключении говорится, что 14 марта 2024 года подсудимый выполнял задачу по эвакуации раненых и погибших военных на территории ДНР и похитил пистолет Макарова с комплектующими деталями и боеприпасами к нему. По версии следствия, военнослужащий незаконно носил, хранил и перевозил оружие.

После этого ночью 2 февраля 2025 года на улице у припаркованного автомобиля обвиняемый вступил в конфликт с местным жителем и восемь раз выстрелил в него из пистолета Макарова в голову, туловище и другие конечности. Потерпевший скончался.

Военный арестован. Процесс по его делу перенесен на 11 июня.

Георгий Портнов