Олег Миканович назначен главным тренером волейбольной «Новы»

Белорусский специалист Олег Миканович назначен главным тренером волейбольного клуба «Нова» (Новокуйбышевск). До этого последние два с половиной годы наставником команды был Олег Согрин.

С 2018 по 2021 год Олег Миканович тренировал «Кузбасс», выиграв чемпионат и Суперкубок России в 2019 году а также завоевав бронзовые награды год спустя. Также он руководил национальной сборной Белоруссии и молодежной командой. В мае 2021-го Олег Миканович стал тренером минского «Строителя», который позже стал называться «Столица».

В минувшем сезоне «Нова» заняла 14-е место в чемпионате России по волейболу среди мужских команд.

Евгений Чернов