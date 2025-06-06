Жителя Ялты обвинили в экстремизме за поддержку ВСУ

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против 44-летнего жителя Ялты, который размещал в украинских чатах русофобские комментарии и поддерживал действия ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчину обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Статьей предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Противоправные действия выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму. Житель Ялты публиковал в украинских чат-сообществах материалы русофобского характера, в которых оскорбительно отзывался о русском населении и выражал поддержку действиям украинских военных.

Проведенная лингвистическая экспертиза установила, что в сообщениях обвиняемого содержатся признаки призывов к насильственным действиям в отношении русских.

Вячеслав Рыжков