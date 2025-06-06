Три партии направят предвыборные деньги в фонд помощи раненым белгородским детям

Белгородское региональное отделение ЛДПР направит деньги, которые были предназначены на избирательную кампанию в областную думу, в Фонд помощи раненым детям. Об этом губернатору области и секретарю белгородской ячейки «Единой России» (ЕР) Вячеславу Гладкову сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«Очень благодарен за это решение и помощь нашим ребятам, которые пострадали от вражеских обстрелов. В конце июня партия направит гуманитарный груз для наших жителей из приграничья»,— написал в своем Telegram-канале господин Гладков.

Инициативу направить средства региональных отделений партий вместо агитации в белгородский фонд выдвинула областная ячейка ЕР. В конце мая единороссы перечислили фонду 12 млн руб.

2 июня лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов сообщил, что реготделение эсеров приняло предложение и направит в фонд «часть средств» на избирательную кампанию.

Божена Иванова