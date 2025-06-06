Аэропорт Ижевска обслужил 331,6 тысячи пассажиров в январе-мае 2025 года

Аэропорт Ижевска обслужил 77,2 тыс. пассажиров в мае 2025 года, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил в Telegram генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников. Местная авиакомпания при этом нарастила количество перевезенных пассажиров — до 62,1 тыс. за последний месяц весны. Прирост при сравнении год к году составил 3,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ижавиа Фото: Ижавиа

В январе-мае аэропорт столицы Удмуртии обслужил 331,6 тыс. пассажиров (-0,18% при сравнении год к году). «Ижавиа» перевезла за указанный период 263,6 тыс. человек. Это на 0,3% меньше, чем в январе-мае того года.