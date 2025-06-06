Температура воздуха в Удмуртии поднимется до 27°С в выходные дни

Завтра, 7 июня, в Удмуртии ожидается преимущественно без осадков, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Ночью температура воздуха опустится до 7-12°С, а днем повысится до 21-26°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ночь на воскресенье, 8 июня, в западных и северных районах республики пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура составит 11-16°С. Днем дождливая погода охватит большую часть региона, а столбик термометра покажет — 22-27°С.

В понедельник, 9 июня, в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью будет в пределах 13-18°С, а днем — 25-30°С. В начале следующей недели температурный фон повысится и установится выше климатических норм. По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается понижение температуры.