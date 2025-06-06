В Чечне семьям участников СВО раздали 22 тыс. животных для жертвоприношений

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о благотворительной акции, в рамках которой Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выплатил малоимущим семьям более 3,3 млрд руб. Кроме того, семьям участников СВО и сотрудников правоохранительных органов раздали более 22 тыс. жертвенных животных на Курбан-байрам.

Рамзан Кадыров также поздравил жителей региона с праздником. «Да примет Аллах наши молитвы, жертвоприношения и добрые деяния!» — написал он в Telegram-канале.

Сегодня, 6 июня, мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — праздник жертвоприношения. С праздником российских мусульман поздравили в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. У Соборной мечети в Москве для совершения намаза собрались около 250 тыс. верующих. В Московской области оборудовали 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам и 12 площадок для совершения жертвоприношений.

Полина Мотызлевская