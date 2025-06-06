Матвиенко передала премьер-министру Армении привет от Путина

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко передала премьер-министру Армении Николу Пашиняну привет от президента России Владимира Путина.

«Я передала привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина»,— сказала госпожа Матвиенко журналистам по итогам встречи с Николом Пашиняном (цитата по ТАСС).

Валентина Матвиенко отметила, что беседа с Николом Пашиняном была содержательной и конструктивной. Она подчеркнула, что стороны обсудили необходимость обновления двусторонней повестки.