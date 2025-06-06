Гендиректор «Коровки из Кореновки» объяснил снижение прибыли реинвестированием

Кореновский молочно-консервный комбинат, выпускающий продукцию под брендом «Коровка из Кореновки», объяснил снижение чистой прибыли в 4,4 раза реинвестированием средств в развитие производства, рекламу и социальные программы. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Московцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 539,4 млн руб. против 2,4 млрд руб. годом ранее. При этом выручка компании достигла 26 млрд руб., показав рост на 22%.

«Снижение же чистой прибыли связано с глобальными инвестициями в ее развитие: самой масштабной рекламной кампанией за всю историю существования бренда "Коровка из Кореновки", вложениями в повышение качества сырьевой и производственной базы, участием в различных социальных программах»,— прокомментировал Игорь Московцев.

Руководитель компании отметил, что комбинат увеличивает производственные мощности, что позволит выпускать на 25% больше продукции, включая мороженое. Значительную часть полученной прибыли предприятие направляет в долгосрочное развитие.

Кореновский молочно-консервный комбинат входит в группу компаний «Ренна», которая является вторым производителем мороженого в России с объемом выпуска 57 тыс. тонн. Предприятие оснащено 11 линиями суммарной мощностью более 300 тыс. т и выпускает свыше 50 видов продукции.

Компания экспортирует товары в страны СНГ, Евросоюза, Персидского залива, а также в Китай, Корею, США, Вьетнам и государства Юго-Восточной Азии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» зарегистрировано в Кореновске Краснодарского края в 2002 году. Основным видом деятельности компании является производство прочей молочной продукции. Генеральным директором указан Игорь Московцев.

Анна Гречко