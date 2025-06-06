Главу сельского поселения в Сальском районе оштрафовали из-за плохой дороги

Сальский районный суд привлек к административной ответственности главу Буденновского сельского поселения Дмитрия Ефремова. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что чиновник не выполнил обязательства по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Буденного. Отмечается, что господин Ефремов рассказал, что дорогу отремонтируют до конца августа – контракт с подрядчиком уже заключен. Произвести работы раньше, по словам ответчика, не позволяли погодные условия.

Тем не менее в соответствии со статьей по ч. 1 ст. 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) Дмитрию Ефремову назначен штраф в 20 тыс. руб.

Константин Соловьев