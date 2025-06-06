Владимиров: темпы строительства в Ставропольском крае выросли в 1,6 раза

Ставропольский край занял лидирующие позиции в России по жилищному строительству. Ежегодный объем ввода жилья в регионе увеличился в 1,6 раза. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании обсуждали реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Ставропольском крае исполнение работ курирует министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Часть финансирования выделяют из краевого бюджета.

«Этот год не стал исключением. Мы вплотную приблизились к 80% годового планового значения, установленного краю национальным проектом «Инфраструктура для жизни»»,— прокомментировал глава региона.

С 2019 по 2024 годы в регионе ввели в эксплуатацию 9,2 млн кв. м жилья, что на 24,5% превышает плановые показатели. За первые пять месяцев 2025 года построили более 1 млн кв. м жилья — это составляет почти 80% от годового плана.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что в крае принимают меры для поддержания темпов строительной отрасли.

Николай Аксенов