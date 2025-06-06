Росприроднадзор вновь нашел нарушения на полигонах «Ситиматик-Нижний Новгород»

В управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии сообщили о выявленных нарушениях на Балахнинском и Городецком полигонах регоператора ТКО АО «Ситиматик-Нижний Новгород». Внеплановая проверка выявила отходы с полезными компонентами, которые запрещено размещать на полигонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Комплексное разрешение по Балахнинскому полигону было получено с нарушением сроков, отходы находились на необорудованной площадке, отметили в ведомстве. При этом Городецкий полигон эксплуатируется с отклонением от проектной документации, на трех его картах превышена максимальная высота навала отходов. Кроме того, фильтрат был накоплен вне специальной площадки.

Компании предписали устранить нарушения до сентября 2025 года. Должностных лиц привлекут к административной ответственности, добавили в Росприроднадзоре.

В 2024 году деятельность полигонов АО «Ситиматик-Нижний Новгород» из-за многочисленных нарушений была приостановлена, однако регоператор возобновил их работу через суд. На Городецком полигоне за год произошли два крупных пожара, ранее из-за утечки фильтрата было возбуждено уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 4 ст. 261 УК РФ).

Владимир Зубарев