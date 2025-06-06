В Ярославской области стали известны первые результаты ЕГЭ

В Ярославской области 30 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Речь идет о тех, кто сдавал химию, литературу и историю. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экзамены по названным предметами проходили в первый день основного периода ЕГЭ-2025 — 23 мая. Химию сдавали 728 человек, историю — 701, литературу — 387.

«В Ярославской области максимальный балл по химии набрали 18 человек, по литературе – девять, по истории – три. Высокие баллы – от 80 до 100 – по химии получили свыше 21% участников, по литературе – почти 26%, по истории – более 17%»,— сообщила министр образования региона Ирина Лобода.

Напомним, что всего в регионе в этом году участниками ЕГЭ стали порядка 6 тыс. человек.

Алла Чижова