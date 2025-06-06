Сенаторы-республиканцы защитят ключевые программы NASA от сокращения расходов

Сенаторы от Республиканской партии США намерены защитить ключевые проекты NASA от масштабной программы сокращения государственных расходов, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Сенаторы намерены разработать законопроект, в рамках которого NASA выделят около $10 млрд на программы, финансирование которых администрация Трампа хочет подвергнуть сокращению. В проекте бюджета, предложенном администрацией Трампа, предусмотрено сокращение бюджета NASA на 25%.

В числе наиболее приоритетных проектов NASA, которые сенаторы хотят защитить от сокращений, называется программа Space Launch System. В ее рамках создается ракета, которая будет использована в лунном проекте Artemis. Планируется, что в 2027 году американские астронавты снова высадятся на поверхность естественного спутника Земли. Еще одним проектом NASA, который сенаторы хотят защитить от сокращения расходов, является участие в работе Международной космической станции. Отмечается, что руководство американского Управления по аэронавтике и изучению космического пространства считает эту работу очень важной частью научных исследований космоса.

Евгений Хвостик