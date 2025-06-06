Сквер медицинских работников в Новороссийске украсит скульптурная композиция

Благоустройство сквера медицинских работников в Новороссийске планируют за счет нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году по итогам голосования за общественную территорию. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказали в управлении стратегического планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сквер медицинских работников расположен в центре Новороссийска на пересечении пешеходных потоков и основных транспортных артерий — улиц Советов и Магистральной. Сквер утопает в тени, однако используется в качестве транзитной площади, без применения для отдыха.

Проект благоустройства был разработан в 2023 году. В его центре планируется установить скульптурную композицию, посвященную медицинским работникам — рядом со сквером расположены две городских поликлиники.

«В 2022 году был проведен конкурс, в котором участвовали скульпторы со всей страны. Выбор пал на предложение Андрея Шипунова, автора памятника Цезарю Куникову»,— сообщили в управлении стратегического планирования администрации Новороссийска.

Перед началом работы была проведена подеревная топографическая съемка, что позволило учесть расположение всех существующих деревьев при организации дорожек. Тихую зону планируется организовать в виде «островов» с вертикальными ламелями — предполагается, что их оплетут вьющиеся растения. Все «острова» будут отделены друг от друга для создания уединенных мест отдыха.

В связи с тем, что сквер находится на стыке трех городских районов, предполагается, что его благоустройство станет центром притяжения для большинства жителей Новороссийска. Проголосовать за благоустройство общественных территорий можно до 12 июня 2025 года на Госуслугах.

Алена Воробьева