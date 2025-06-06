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В Анапе произошло возгорание покрышек в «Джунгли-парке»

В Анапе на Пионерском проспекте произошло возгорание автомобильных покрышек. Площадь пожара составила 650 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас пожарные ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли 50 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Согласно уточненной информации, на территории парка повреждены помещения кафе и шесть торговых палаток.

Алина Зорина

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