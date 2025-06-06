Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему на рынке курортной недвижимости растет доля апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

С началом нового сезона курортная и загородная недвижимость традиционно привлекают к себе внимание покупателей. В Сочи доля квартир в экспозиции составила чуть более 70%. Это на 12 процентных пунктов меньше, чем полгода назад, и на 20% меньше, чем год назад. В то же время доля апартаментов в предложении составила почти 29%. Эксперты Ricci и Mantera Residence полагают, что тренд связан преимущественно с активным покупательским спросом и переориентацией потребителя на рынок сервисных апартаментов. По прогнозу брокеров, ожидается и дальнейшее сокращение доли квартир и увеличение количества апартаментов. На них растет спрос. А новые проекты будут преимущественно выводиться в формате гостиничных комплексов, что, вероятно, позволит в полной мере раскрыть инвестиционный потенциал курортной недвижимости.

Квартиры непосредственно в Сочи представлены только в двух сегментах: «комфорт» и «бизнес». В комфорт-классе более 65% лотов предлагаются без отделки. Особенностью текущего предложения в бизнес-классе стало полное отсутствие объектов с отделкой white box. На рынке апартаментов Большого Сочи иная ситуация. В сегменте бизнес-класса наибольшую долю составляют лоты с отделкой, около 60%, в то время как в премиум-сегменте с такими же характеристиками представлены две трети апартаментов. Вариантов с white box нет и здесь, а отделка под ключ предусмотрена в редких премиальных проектах. Доля высокобюджетных объектов демонстрирует самый значительный годовой рост: с 17,5% до 25%, отмечают эксперты. Это объясняется востребованностью таких лотов для покупки с целью инвестиций.

Светлана Бардина